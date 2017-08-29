"Челси" подписал брата Азара

Полузащитник "Уйпешта" Килиан Азар перешел в "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Хавбек успешно прошел медицинское обследование и в ближайшее время будет играть за молодежный состав "аристократов". Стоит отметить, что Килиан Азар является младшим братом полузащитника "Челси" Эдена Азара.

22-летний Килиан Азар выступал за "Уйпешт" с 2015 года, провел 42 матча, забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач. Ранее играл за "Зюльте-Варегем" и "Вайт Стар Брюссель". Ориентировочная стоимость игрока составляет 150 тысяч евро.

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