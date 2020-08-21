"Челси" подписал экс-защитника "Барселоны"

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"Челси" подписал экс-защитника "Барселоны"

Бывший центральный защитник "Барселоны" Ксавье Мбуямба продолжит карьеру в Англии.

Как сообщает Goal.com, голландец заключил с лондонским "Челси" контракт до 2023 года.

18-летний футболист достался "синим" бесплатно, поскольку ранее расторг соглашение с "Барсой".

Не исключено, что "Челси" уже этим летом отправит Мбуямбу в аренду в "Витесс".

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