"Челси" подписал нового 16-летнего полузащитника из Финляндии
"Челси" объявил о подписании контракта с 16-летним игроком из финляндского клуба "ХИК" Джимми Тауриайненом.
В своем инстаграме футболист сообщил о переходе в лондонский клуб.
"Рад подписать контракт с "Челси". Для меня будет честью носить футболку клуба следующим летом. Спасибо всем, кто поддерживал меня", - написал Тауриайнен.
После 29 туров АПЛ "Челси" занимает 4 место в турнирной таблице.
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