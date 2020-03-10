"Челси" подписал нового 16-летнего полузащитника из Финляндии

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"Челси" подписал нового 16-летнего полузащитника из Финляндии

"Челси" объявил о подписании контракта с 16-летним игроком из финляндского клуба "ХИК" Джимми Тауриайненом.

В своем инстаграме футболист сообщил о переходе в лондонский клуб.

"Рад подписать контракт с "Челси". Для меня будет честью носить футболку клуба следующим летом. Спасибо всем, кто поддерживал меня", - написал Тауриайнен.

После 29 туров АПЛ "Челси" занимает 4 место в турнирной таблице.

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