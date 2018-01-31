Лондонский "Челси" подписал второго новичка в зимнее трансферное окно, информирует 100% Mercato.

Так, по сведениям источника игроком "аристократов" стал защитник итальянской "Ромы" Эмерсон Пальмери. Официального подтверждения данная информация еще не получила, но источник уже обнародовал фото с презентации бразильца в качестве игрока чемпионов Англии.

Напомним, Жиру таки может перейти в "Челси". | soccernews.ru