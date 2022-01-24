"Челси" подписал защитника "Дерби Каунти"

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"Челси" подписал защитника "Дерби Каунти"

Фото инстаграм Дилана Уильямса 

Состав лондонского "Челси" пополнился левым защитником "Дерби Каунти" Диланом Уильямсом.

18-летний футболист сам объявил о переходе в столичный клуб, опубликовав пост в инстаграме с фото в форме "синих".

Рыночная стоимость английского фулбека оценивается в 200 тысяч евро.

Уильямс только прошлым летом был переведён из молодёжной в главную команду "Дерби Каунти", и с тех пор сыграл 9 матчей.

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