"Челси" подпишет еще трех игроков этим летом

Руководство "Челси" намерено подписать трех игроков до завершения летнего трансферного окна.

По информации британского The Telegraph, боссы клуба уже рассказали о своих планах главному тренеру команды Антонио Конте.

Сам итальянец заявил, что хочет видеть в команде крайнего защитника, полузащитника и нападающего.

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