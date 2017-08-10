"Челси" подпишет еще трех игроков этим летом

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"Челси" подпишет еще трех игроков этим летомРуководство "Челси" намерено подписать трех игроков до завершения летнего трансферного окна.

По информации британского The Telegraph, боссы клуба уже рассказали о своих планах главному тренеру команды Антонио Конте.

Сам итальянец заявил, что хочет видеть в команде крайнего защитника, полузащитника и нападающего.

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