"Челси" подтвердил, что у Хадсона-Одои выявлен коронавирус

Теги челсикаллум хадсон-одоикоронавирус

"Челси" подтвердил, что у Хадсона-Одои выявлен коронавирус

Ещё у одного звёздного футболиста диагностирован смертельно опасный коронавирус.

Как сообщает официальный сайт "Челси", болезнь обнаружена у вингера Каллума Хадсона-Одои.

"Несмотря на положительный результат теста, Каллум чувствует себя хорошо и ждёт с нетерпением возвращения к тренировкам. Желаем ему скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении лондонского клуба.

Все близко контактировавшие с Хадсоном-Одои игроки, тренеры и работники "Челси" отправлены на карантин.

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