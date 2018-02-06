"Челси" пока не будет увольнять Конте
Владелец "Челси" Роман Абрамович решил не увольнять главного тренера Антонио Конте, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, босс лондонского клуба побоялся, что не успеет найти замену наставнику перед матчами 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны".
Таким образом итальянец пока останется в клубе.
Ранее сообщалось, что "Челси" собирается назначить новым наставником Луиса Энрике.
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|2
|Манчестер Юнайтед
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|3
|Ливерпуль
|26
|51
|4
|Челси
|25
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|5
|Тоттенхэм
|26
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|6
|Арсенал Лондон
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|Бернли
|26
|36
|8
|Лестер Сити
|26
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|Борнмут
|26
|31
|10
|Эвертон
|26
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|Уотфорд
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Кристал Пэлас
|26
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|Ньюкасл Юнайтед
|26
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|Сток Сити
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