"Челси" пока не будет увольнять Конте



Владелец "Челси" Роман Абрамович решил не увольнять главного тренера Антонио Конте, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, босс лондонского клуба побоялся, что не успеет найти замену наставнику перед матчами 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны".

Таким образом итальянец пока останется в клубе.

Ранее сообщалось, что "Челси" собирается назначить новым наставником Луиса Энрике.

Не пропустите: Куртуа: "Игроки "Челси" верят в Конте". | http://soccernews.ru