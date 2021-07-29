"Челси" показал гостевую форму на новый сезон (фото)

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"Челси" показал гостевую форму на новый сезон (фото)Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" показал новую гостевую форму на следующий сезон.

Комплект выполнен в редком для лондонского клуба желтом цвете с тонкими горизонтальными полосами.

Напомним, что прошлой зимой "синие" назначили на пост главного тренера Томаса Тухеля, после чего лондонцы завоевали второй в своей истории титул Лиги чемпионов.

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