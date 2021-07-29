"Челси" показал гостевую форму на новый сезон (фото)
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
Лондонский "Челси" показал новую гостевую форму на следующий сезон.
Комплект выполнен в редком для лондонского клуба желтом цвете с тонкими горизонтальными полосами.
Напомним, что прошлой зимой "синие" назначили на пост главного тренера Томаса Тухеля, после чего лондонцы завоевали второй в своей истории титул Лиги чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
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|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
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|18