"Челси" показал тренировку 38-летнего Петра Чеха

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"Челси" показал тренировку 38-летнего Петра Чеха

Пресс-служба лондонского "Челси" опубликовала фотоотчёт тренировки вратаря Петра Чеха.

38-летний страж ворот, завершивший карьеру в 2019 году, поддерживает форму на базе "синих".

Напомним, что клуб решил дозаявить ветерана на текущий сезон на случай форс-мажора из-за пандемии коронавируса.

Чех выступал за "Челси" с 2004 по 2015 год и выиграл с командой 15 трофеев.

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