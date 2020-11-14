"Челси" показал тренировку 38-летнего Петра Чеха
Пресс-служба лондонского "Челси" опубликовала фотоотчёт тренировки вратаря Петра Чеха.
38-летний страж ворот, завершивший карьеру в 2019 году, поддерживает форму на базе "синих".
Big Pete keeping fit in this international break! @PetrCech pic.twitter.com/PoV1cguLTI— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 14, 2020
Напомним, что клуб решил дозаявить ветерана на текущий сезон на случай форс-мажора из-за пандемии коронавируса.
Чех выступал за "Челси" с 2004 по 2015 год и выиграл с командой 15 трофеев.
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