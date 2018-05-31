"Челси" получит нового наставника на следующей неделе

На следующей неделе будет названо имя нового наставника лондонского "Челси".

Действующий наставник команды Антонио Конте будет уволен, а на его место придет экс-главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри, заверяют британские издания.

Конте работал в Лондоне с 2016 года, выиграв с командой АПЛ и Кубок Англии.

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