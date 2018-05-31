"Челси" получит нового наставника на следующей неделе

Теги челсимаурицио сарри

"Челси" получит нового наставника на следующей неделеНа следующей неделе будет названо имя нового наставника лондонского "Челси".

Действующий наставник команды Антонио Конте будет уволен, а на его место придет экс-главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри, заверяют британские издания.

Конте работал в Лондоне с 2016 года, выиграв с командой АПЛ и Кубок Англии.

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