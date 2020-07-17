"Челси" получит солидный бонус за чемпионство "Реала"

Лондонский "Челси" хорошо заработает благодаря победе мадридского "Реала" в Примере.

За чемпионство "сливочных" англичане получат от 11 до 16,5 миллионов евро в виде бонусов.

Отчисления положены "синим" в связи с продажей вингера Эдена Азара королевскому клубу прошлым летом.

В текущем розыгрыше Примеры звёздный бельгиец забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 16 матчах.

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