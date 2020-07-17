"Челси" получит солидный бонус за чемпионство "Реала"
Лондонский "Челси" хорошо заработает благодаря победе мадридского "Реала" в Примере.
За чемпионство "сливочных" англичане получат от 11 до 16,5 миллионов евро в виде бонусов.
Отчисления положены "синим" в связи с продажей вингера Эдена Азара королевскому клубу прошлым летом.
В текущем розыгрыше Примеры звёздный бельгиец забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 16 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18