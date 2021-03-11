"Челси" попробует купить Комана, если Пулишичу уйдет

"Челси" готовится к такому развитию событий, при которых полузащитник Кристиан Пулишич покинет клуб и ему необходимо будет найти замену, сообщает Daily Mail.

Одним из вариантов стал хавбек "Баварии" Кингсли Коман, сообщает Daily Mail. 24-летний француз может стать неплохой альтернативой Пулишичу, который после назначения главным тренером "Челси" Томаса Тухеля, ни разу не выходивший в старте на матч АПЛ.

В услугах 22-летнего американца заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Бавария".