"Челси" попросил своих игроков, находящихся за границей, вернуться в клуб

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"Челси" попросил своих игроков, находящихся за границей, вернуться в клуб

Руководство "Челси" попросило своих футболистов, который на данный момент находятся за пределами Англии, вернуться в страну до воскресенья. Об этом сообщает ESPN.

"Синие" разрешили некоторым игрокам вернуться на родину на время пандемии коронавируса.

Футболистам необходимо вернуться в Англию и отсидеть двухнедельный карантин.

Среди тех, кто улетел значатся Виллиан, Маркос Алонсо и Эмерсон. 

Ранее сообщалось, что всех игроков АПЛ дважды в неделю будут проверяться на коронавирус.

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