"Челси" попросил своих игроков, находящихся за границей, вернуться в клуб

Руководство "Челси" попросило своих футболистов, который на данный момент находятся за пределами Англии, вернуться в страну до воскресенья. Об этом сообщает ESPN.

"Синие" разрешили некоторым игрокам вернуться на родину на время пандемии коронавируса.

Футболистам необходимо вернуться в Англию и отсидеть двухнедельный карантин.

Среди тех, кто улетел значатся Виллиан, Маркос Алонсо и Эмерсон.

Ранее сообщалось, что всех игроков АПЛ дважды в неделю будут проверяться на коронавирус.

Не пропустите: Стала известна дата потенциального возобновления розыгрыша АПЛ| http://soccernews.ru