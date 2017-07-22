"Челси" попытается купить Окслейда-Чемберлена

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"Челси" попытается купить Окслейда-Чемберлена

Полузащитник лондонского "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен может перейти в "Челси", сообщает Sky Sports.

По информации источника, "синие" на следующей неделе планируют начать переговоры по трансферу 23-летнего футболиста.

Напомним, что контракт Окслейда-Чемберлена с "Арсеналом" истекает летом 2018 года и игрок отказывается его продлевать.

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