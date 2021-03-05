"Челси" поспорит с "Арсеналом" за защитника "РБ Лейпциг"

Лондонский "Челси" включился в борьбу за центрального защитника "РБ Лейпциг" Ибраима Конате.

По информации журналиста Кристиана Фалька, "синие" хотят переманить 21-летнего француза по окончании этого сезона.

В переговорах будет участвовать ассистент главного тренера "Челси" Жольт Лев. Помощник Томаса Тухеля ранее работал с футболистом в "РБ Лейпциг" и постарается убедить его перебраться в Англию.

Ранее сообщалось, что на Конате также претендует "Арсенал". Рыночная стоимость игрока - 35 миллионов евро.

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