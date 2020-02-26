"Челси" потерпел крупнейшее домашнее поражение в еврокубках
В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Челси" на своем стадионе разгромно уступил "Баварии" (0:3).
По данным Opta, для синих это поражение стало самым крупным на домашнем стадионе за всю время игры в еврокубках. Кроме того, "Челси" впервые проиграл дома немецкой команде.
Также лондонцы проиграли в этом сезоне 8 встреч на "Стэмфорд Бридж" во всех турнирах - это худший показатель с сезона-1985/86.
Ответная встреча команд состоится 18 марта в Баварии. Начало - в 23:00.
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|М
|О
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|Лестер Сити
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|Челси
|27
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|27
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|20
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