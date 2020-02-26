"Челси" потерпел крупнейшее домашнее поражение в еврокубках

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Челси" на своем стадионе разгромно уступил "Баварии" (0:3).

По данным Opta, для синих это поражение стало самым крупным на домашнем стадионе за всю время игры в еврокубках. Кроме того, "Челси" впервые проиграл дома немецкой команде.

Также лондонцы проиграли в этом сезоне 8 встреч на "Стэмфорд Бридж" во всех турнирах - это худший показатель с сезона-1985/86.

Ответная встреча команд состоится 18 марта в Баварии. Начало - в 23:00.

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