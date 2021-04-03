"Челси" потерпел первое поражение при Тухеле в поединке с "Вест Бромвичем"
Фото твиттер Nico Cantor
В рамках 30-го тура АПЛ "Вест Бромвич" на выезде разгромил "Челси" со счётом 5:2.
Для "синих" это первое поражение после назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера.
Заметно облегчило "дроздам" задачу раннее удаление Тьяго Силвы. Бразилец получил красную карточку уже на 29-й минуте.
"Челси" – "Вест Бромвич" - 2:5
Голы: 1:0 – 27 Пулишич, 1:1 – 45 Матеус Перейра, 1:2 – 45 Матеус Перейра, 1:3 – 63 Робинсон, 1:4 – 68 Диань, 2:4 – 71 Маунт, 2:5 – 90 Робинсон.
"Челси": Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Зума, Алонсо, Пулишич (Маунт, 46), Жоржиньо (Хавертц, 72), Зиеш (Кристенсен, 33), Ковачич, Тьяго Силва, Вернер.
"Вест Бромвич": Джонстон, О`Ши (Иванович, 24; Робинсон, 37), Ферлонг, Таунсенд, Мэйтленд-Найлз, Матеус Перейра, Йокушлу, Аджайи, Филлипс (Ливермор, 89), Бартли, Диань.
Удаление: Тьяго Силва (29).
Не пропустите: Давид Луиз пропустит важную игру "Арсенала". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Аталанта" Миранчука обыграла "Удинезе", "Наполи" одолел "Кротоне" и другие результаты 29-го тура Серии А
-
Агент Хинчагов рассказал о несостоявшемся переходе игрока "Краснодара" в "Барселону"
-
"Локомотив" добыл гостевую победу над "Ротором"
-
"Милан" ушёл от поражения в матче с "Сампдорией"
-
"Спартак" готов побить свой трансферный рекорд ради хавбека сборной Турции
Лента новостей
-
"Ахмат" разгромил "Краснодар", "Сочи" уступил "Рубину"
-
Игрок "Крыльев Советов" Сергеев улучшил свой рекорд в ФНЛ
-
"Аталанта" Миранчука обыграла "Удинезе", "Наполи" одолел "Кротоне" и другие результаты 29-го тура Серии А
-
Тухель прокомментировал разгромное поражение от "Вест Бромвича"
-
Раду стал рекордсменом "Лацио"
-
Джикия оценил шансы "Спартака" на чемпионство
-
"Вильярреал" разгромил "Гранаду" благодаря хет-трику Морено
-
Шкриньяр близок к переходу в "Тоттенхэм"
-
"Челси" потерпел первое поражение при Тухеле в поединке с "Вест Бромвичем"
-
Агент Хинчагов рассказал о несостоявшемся переходе игрока "Краснодара" в "Барселону"
-
"Локомотив" добыл гостевую победу над "Ротором"
-
"Монако" Головина всухую разгромил "Метц"
-
"Милан" ушёл от поражения в матче с "Сампдорией"
-
"Спартак" готов побить свой трансферный рекорд ради хавбека сборной Турции
-
"Милан" может переманить Иличича
-
Защитник "Севильи" заразился коронавирусом
-
"Спартак" определился с будущим Аяза Гулиева
-
"Арсенал" интересуется защитником "Интера"
-
Фанаты "Ювентуса" жёстко обратились к игрокам команды перед дерби с "Торино"
-
Гендиректор "Рубина" прокомментировал слухи о Хвиче в "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18