"Челси" потерпел первое поражение при Тухеле в поединке с "Вест Бромвичем"

Фото твиттер Nico Cantor

В рамках 30-го тура АПЛ "Вест Бромвич" на выезде разгромил "Челси" со счётом 5:2.

Для "синих" это первое поражение после назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера.

Заметно облегчило "дроздам" задачу раннее удаление Тьяго Силвы. Бразилец получил красную карточку уже на 29-й минуте.

"Челси" – "Вест Бромвич" - 2:5

Голы: 1:0 – 27 Пулишич, 1:1 – 45 Матеус Перейра, 1:2 – 45 Матеус Перейра, 1:3 – 63 Робинсон, 1:4 – 68 Диань, 2:4 – 71 Маунт, 2:5 – 90 Робинсон.

"Челси": Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Зума, Алонсо, Пулишич (Маунт, 46), Жоржиньо (Хавертц, 72), Зиеш (Кристенсен, 33), Ковачич, Тьяго Силва, Вернер.

"Вест Бромвич": Джонстон, О`Ши (Иванович, 24; Робинсон, 37), Ферлонг, Таунсенд, Мэйтленд-Найлз, Матеус Перейра, Йокушлу, Аджайи, Филлипс (Ливермор, 89), Бартли, Диань.

Удаление: Тьяго Силва (29).

Не пропустите: Давид Луиз пропустит важную игру "Арсенала". | http://soccernews.ru