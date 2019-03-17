"Челси" потерпел поражение от "Эвертона"
В рамках 31-го тура АПЛ "Эвертон" одержал победу над "Челси". "Аристократы" остались на шестой позиции, а "ириски" поднялись на 11-е место.
"Эвертон" - "Челси" 2:0
Голы: Ришарлисон, 49 - 1:0, Сигурдссон, 72 - 2:0
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Коулмэн, Мина, Гуйе, Андре Гомеш (Шнайдерлин, 68), Бернард (Уолкотт, 78), Сигурдссон (Дэвис, 86), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Канте, Баркли (Лофтус-Чик, 65), Азар, Жоржиньо (Хадсон-Одои, 74), Педро, Игуаин (Жиру, 66).
Предупреждения: Алонсо (36), Андре Гомеш (59), Рюдигер (61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14