"Челси" потерпел поражение от "Эвертона"

В рамках 31-го тура АПЛ "Эвертон" одержал победу над "Челси". "Аристократы" остались на шестой позиции, а "ириски" поднялись на 11-е место.

"Эвертон" - "Челси" 2:0

Голы: Ришарлисон, 49 - 1:0, Сигурдссон, 72 - 2:0

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Коулмэн, Мина, Гуйе, Андре Гомеш (Шнайдерлин, 68), Бернард (Уолкотт, 78), Сигурдссон (Дэвис, 86), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Канте, Баркли (Лофтус-Чик, 65), Азар, Жоржиньо (Хадсон-Одои, 74), Педро, Игуаин (Жиру, 66).

Предупреждения: Алонсо (36), Андре Гомеш (59), Рюдигер (61).

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