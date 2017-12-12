"Челси" потерял 16 очков в 16 стартовых матчах сезона. За весь прошлый сезон было потеряно 21 очко

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"Челси" потерял 16 очков в 16 стартовых матчах сезона. За весь прошлый сезон было потеряно 21 очко

Лондонский "Челси" в стартовых 16 матчах этого сезона в чемпионате Англии потерял 16 очков.

Стоит отметить, что за весь прошлый сезон лондонцы потеряли всего 21 очко. 

Напомним, что "аристократы" стали чемпионами, набрав 93 очка в 38 матчах.

В данный момент "Челси" занимает третье место в Премьер-лиге. 

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Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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