"Челси" потерял 16 очков в 16 стартовых матчах сезона. За весь прошлый сезон было потеряно 21 очко

Лондонский "Челси" в стартовых 16 матчах этого сезона в чемпионате Англии потерял 16 очков.

Стоит отметить, что за весь прошлый сезон лондонцы потеряли всего 21 очко.

Напомним, что "аристократы" стали чемпионами, набрав 93 очка в 38 матчах.

В данный момент "Челси" занимает третье место в Премьер-лиге.

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