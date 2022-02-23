"Челси" потерял двух основных игроков в матче с "Лиллем"

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"Челси" потерял двух основных игроков в матче с "Лиллем"

Фото: инстаграм Матео Ковачича/Автор неизвестен

Два футболиста "Челси" - хорватский полузащитник Матео Ковачич и марокканский нападающий Хаким Зиеш выбыли из строя из-за травм.

Игроки получили повреждения во втором тайме первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лилля" (2:0). В ближайшее время оба футболиста пройдут медицинское обследование, которое определит степень серьезности травм и сроки их восстановления.

В нынешнем сезоне 27-летний Ковачич провел за "Челси" 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. На счету 28-летнего Зиеша семь забитых мячей и четыре голевые передачи в 28 поединках.

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