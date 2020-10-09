"Челси" потерял нового вратаря Менди

Голкипер лондонского "Челси" Эдуар Менди выбыл из строя из-за травмы, сообщает журналист Мансур Лум.

По его информации, 28-летний страж ворот получил повреждение бедра в расположении сборной Сенегала.

Сроки восстановления вратаря, которого "синие" купили всего две недели назад, пока неизвестны.

"Челси" купил Менди у "Ренна" за 24 миллиона евро + бонусы и заключил с ним пятилетний контракт.

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