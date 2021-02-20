"Челси" потерял очки в матче с "Саутгемптоном"
В рамках 25-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Саутгемптоном".
"Челси" по-прежнему занимает четвертое место. "Саутгемптон" идет 13-м.
"Саутгемптон" - "Челси" 1:1
Голы: Минамино, 33 - 1:0, Маунт (пен), 54 - 1:1
"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Бертран, Салису, Вестергор, Дженепо, Ромеу, Редмонд, Уорд-Проуз, Минамино (Телла, 76), Ингз (Адамс, 85).
"Челси": Менди, Джеймс, Зума, Аспиликуэта, Алонсо, Ковачич (Жоржиньо, 76), Канте, Маунт, Рюдигер, Абрахам (Хадсон-Одои, 46; Зиеш, 76), Вернер.
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|О
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|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18