"Челси" потерял очки в матче с "Саутгемптоном"

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"Челси" потерял очки в матче с "Саутгемптоном"

В рамках 25-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Саутгемптоном".

"Челси" по-прежнему занимает четвертое место. "Саутгемптон" идет 13-м.

"Саутгемптон" - "Челси" 1:1

Голы: Минамино, 33 - 1:0, Маунт (пен), 54 - 1:1

"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Бертран, Салису, Вестергор, Дженепо, Ромеу, Редмонд, Уорд-Проуз, Минамино (Телла, 76), Ингз (Адамс, 85).

"Челси": Менди, Джеймс, Зума, Аспиликуэта, Алонсо, Ковачич (Жоржиньо, 76), Канте, Маунт, Рюдигер, Абрахам (Хадсон-Одои, 46; Зиеш, 76), Вернер.

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