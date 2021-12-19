"Челси" потерял очки в матче с "Вулверхэмптоном"

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"Челси" потерял очки в матче с "Вулверхэмптоном"Фото: твиттер "Челси"

В рамках 18-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном".

"Челси" по-прежнему занимает третье место. Отставание от лидирующего "Манчестер Сити" увеличилось до 6 очков.

"Вулверхэмптон" - "Челси" 0:0

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Хувер, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Дендонкер, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе (Траоре, 79), Хименес (Тринкау, 89).

"Челси": Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо, Канте, Зиеш (Ковачич, 65), Чалоба (Сауль, 46), Маунт, Пулишич.

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