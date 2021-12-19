"Челси" потерял очки в матче с "Вулверхэмптоном"
Фото: твиттер "Челси"
В рамках 18-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном".
"Челси" по-прежнему занимает третье место. Отставание от лидирующего "Манчестер Сити" увеличилось до 6 очков.
"Вулверхэмптон" - "Челси" 0:0
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Хувер, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Дендонкер, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе (Траоре, 79), Хименес (Тринкау, 89).
"Челси": Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо, Канте, Зиеш (Ковачич, 65), Чалоба (Сауль, 46), Маунт, Пулишич.
Читайте также: "Арсенал" разгромил "Лидс" в матче АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл"
-
В "Ференцвароше" подтвердили грядущее назначение Черчесова
-
"Фиорентина" добыла ничью в драматичном матче против "Сассуоло" в Серии А
-
Клопп рассказал о переговорах "Ливерпуля" с Салахом о новом контракте
-
Коке вышел на второе место в истории "Атлетико" по матчам в Ла Лиге
Лента новостей
-
Мамаев продолжит карьеру в "Химках"
-
В Хорватии футболиста удалили за исполненный пенальти
-
"Атлетик" вырвал победу в напряженном матче с "Бетисом"
-
Моуринью просит "Рому" подписать хавбека "Челси"
-
"Байер" уступил "Фрайбургу" в Бундеслиге
-
Райола намекнул на возможный уход де Лигта из "Ювентуса"
-
Клаудиньо - лучший футболист "Зенита" по итогам декабря
-
"Челси" потерял очки в матче с "Вулверхэмптоном"
-
"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл"
-
39-летний Молина стал рекордсменом Ла Лиги
-
1
Черчесов сделал заявление касательно своего будущего
-
Президент "Баварии" рассказал, почему клуб не будет покупать Холанда
-
"Гранада" разгромила "Мальорку" в матче Ла Лиги
-
Тухель раскритиковал АПЛ за отказ перенести матч с "Вулверхэмптоном"
-
В "Ференцвароше" подтвердили грядущее назначение Черчесова
-
Смолов может перебраться в МЛС
-
1
Влахович повторил рекорд Роналду в Серии А
-
Альба испытывал дискомфорт в матче с "Эльче"
-
"Фиорентина" добыла ничью в драматичном матче против "Сассуоло" в Серии А
-
Суарес выругался после замены в матче с "Севильей"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18