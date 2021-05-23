"Челси" потерял основного вратаря перед финалом Лиги Чемпионов

Теги челсиэдуар мендитравмы

"Челси" потерял основного вратаря перед финалом Лиги Чемпионов

Фото твиттер Frank Khalid

Голкипер лондонского "Челси" Эдуар Менди выбыл из строя из-за травмы.

29-летнему сенегальцу потребовалась замена в матче 38-го тура АПЛ против "Астон Виллы". Он получил повреждение, ударившись о штангу.

По словам главного тренера "синих" Томаса Тухеля, у основного вратаря его команды проблемы с рёбрами.

Через шесть дней "Челси" предстоит сыграть с "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне Менди сыграл 43 матча и пропустил 29 голов.

Не пропустите: Стали известны трансферные планы "Челси". | http://soccernews.ru
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