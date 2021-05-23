"Челси" потерял основного вратаря перед финалом Лиги Чемпионов

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Голкипер лондонского "Челси" Эдуар Менди выбыл из строя из-за травмы.

29-летнему сенегальцу потребовалась замена в матче 38-го тура АПЛ против "Астон Виллы". Он получил повреждение, ударившись о штангу.

По словам главного тренера "синих" Томаса Тухеля, у основного вратаря его команды проблемы с рёбрами.

Через шесть дней "Челси" предстоит сыграть с "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне Менди сыграл 43 матча и пропустил 29 голов.

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