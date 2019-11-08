"Челси" потерял Рюдигера ещё на три недели

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"Челси" потерял Рюдигера ещё на три недели

Центральный защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер продолжает испытывать проблемы со здоровьем.

По информации The Sun, футболист перенёс операцию, из-за которой он пробудет в лазарете ещё три недели.

В текущем сезоне Рюдигер смог принять участие только в одном матче, а остальное время лечился.

У 26-летнего немца в сентябре диагностировали растяжение мышц паха. Другие диагнозы клуб с тех пор не называл.

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