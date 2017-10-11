"Челси" повесил ценник для ПСЖ на Канте

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"Челси" повесил ценник для ПСЖ на КантеЛондонский "Челси" повесил ценник для французского ПСЖ на своего ключевого полузащитника Н'Голо Канте.

Так, по сведениям The Guardian, "аристократы" будут готовы отпустить своего 26-летнего хавбека в Париж, если за него будет предложено не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Канте забил 1 гол в 10 матчах за "Челси".

Напомним, Конте готов променять "Челси" на миланский гранд. | soccernews.ru

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