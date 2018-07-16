"Челси" повесил ценник на Азара

Лондонский "Челси" повесил ценник на своего ведущего вингера Эдена Азара, информирует The Sun.

По сведениям издания, "аристократы" готовы будут пойти на уступки бельгийцу, который уже заявил о желании сменить клубную прописку, если потенциальный покупатель выложит за него не менее 226-ти миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что "Челси" намерен удержать Аазра. | soccernews.ru