"Челси" повесил ценник на Азара

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"Челси" повесил ценник на АзараЛондонский "Челси" повесил ценник на своего ведущего вингера Эдена Азара, информирует The Sun.

По сведениям издания, "аристократы" готовы будут пойти на уступки бельгийцу, который уже заявил о желании сменить клубную прописку, если потенциальный покупатель выложит за него не менее 226-ти миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что "Челси" намерен удержать Аазра. | soccernews.ru

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