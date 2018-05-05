"Челси" повесил ценник на Бакайоко

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"Челси" повесил ценник на Бакайоко

"Челси" рассматривает возможность продажи хавбека Тьемуэ Бакайоко.

Как сообщает Sportsmole, "аристократы" хотят выручить с трансфера игрока не менее 60 миллионов евро.

Отмечается, что на Бакайоко претендуют дортмундская "Боруссия" и "Монако".

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