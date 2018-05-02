"Челси" повесил ценник на Канте

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"Челси" повесил ценник на Канте

"Челси" определился со стоимостью хавбека Нголо Канте.

Как сообщает Tribalfootball, лондонский клуб хочет выручить с продажи игрока, которым интересуется ПСЖ, не менее 100 миллионов евро.

Однако отметим, что в случае непопадания "Челси" в Лигу Чемпионов на следующий сезон, цена на Канте упадет почти в половину.

В текущем сезоне Канте сыграл 44 матча, отметился одним голом и двумя ассистами.

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