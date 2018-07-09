"Челси" повесил ценник на Канте

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"Челси" повесил ценник на КантеЛондонский "Челси" повесил ценник на своего ключевого полузащитника Н'Голо Канте, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "аристократы" будут готовы расстаться с 27-летним хавбеком этим летом, если по нему поступит предложение в размере не менее 150-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Канте забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 48 матчах за "Челси".

Напомним, "Челси" готов заплатить почти 30 миллионов евро за молодого хорвата. | soccernews.ru

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