"Челси" повесил ценник на Канте

Лондонский "Челси" повесил ценник на своего ключевого полузащитника Н'Голо Канте, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, "аристократы" будут готовы рассматривать предложения о продаже 27-летнего хавбека начиная с 80-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Канте забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи в 48 матчах за "Челси".

Напомним, "Челси" сообщил "Барселоне" о готовности снизить цену на Виллиана. | soccernews.ru