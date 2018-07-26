"Челси" повесил ценник на Канте

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"Челси" повесил ценник на КантеЛондонский "Челси" повесил ценник на своего ключевого полузащитника Н'Голо Канте, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, "аристократы" будут готовы рассматривать предложения о продаже 27-летнего хавбека начиная с 80-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Канте забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи в 48 матчах за "Челси".

Напомним,  "Челси" сообщил "Барселоне" о готовности снизить цену на Виллиана. | soccernews.ru

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