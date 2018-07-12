"Челси" повесил ценник на Куртуа

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"Челси" повесил ценник на КуртуаЛондонский "Челси" повесил ценник на своего голкипера Тибо Куртуа, информирует Le 10 Sport со ссылкой на испанские СМИ.

Так, сообщается, что "аристократы" будут готовы отпустить 26-летнего вратаря в другой клуб, если получат по нему предложение в размере не менее 50-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Куртуа пропустил 47 мячей в 46 матчах за "Челси". Главным претендентом на него считается мадридский "Реал".

Напомним, Игуаин озвучил свои финансовые запросы "Челси". | soccernews.ru

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