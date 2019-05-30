"Челси" повторил достижение "Манчестер Юнайтед" 11-летней давности

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"Челси" повторил достижение "Манчестер Юнайтед" 11-летней давности

"Челси" выиграл Лигу Европы, разгромив в финальном матче "Арсенал" со счётом 4:1.

"Синие" в сезоне 2018/19 не потерпели не единого поражения на еврокубковой арене, тем самым повторив достижение "Манчестер Юнайтед" 11-летней давности.

В 2008 году "красные дьяволы", не проиграв ни одного поединка, стали победителями Лиги Чемпионов.

Стоит отметить, что в завершившемся розыгрыше Лиги Европы "Челси" выиграл 12 матчей и трижды сыграл вничью.

Не пропустите: "Челси" сравнялся с "Манчестер Юнайтед" по числу евротрофеев. Больше только у одного английского клуба. | http://soccernews.ru
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