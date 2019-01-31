"Челси" повторил клубный антирекорд

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги "Челси" в гостях потерпел поражение от "Борнмута" со счётом 0:4.

Как сообщает Opta, это повторение клубного антирекорда "синих". Ранее лондонцы всего один раз проигрывали в АПЛ с разницей в четыре гола.

Произошло это в 1996 году - тогда "Ливерпуль" разгромил "Челси" со счётом 5:1.

Отметим, что по итогам 24 туров "пенсионеры" занимают пятое место в турнирной таблице первенства, имея в своём активе 47 очков.

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