"Челси" поздравил ван Гинкеля с возвращением на поле после 32-месячного отсутствия
Лондонский "Челси" поздравил принадлежащего ему полузащитника Марко ван Гинкела, выступающего за ПСВ на правах аренды,с возвращением на поле после 32-месячного отсутствия.
Ван Гинкель сыграл три минуты в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов с АЗ (1:3). В предыдущий раз хавбек выходил на поле в мае 2018 года, а затем восстанавливался после травмы.
28-летний ван Гинкел перешел в "Челси" в 2013 году из "Витесса" за 9,4 миллиона евро. Сдавался в аренду "Милану", "Сток Сити" и дважды ПСВ.
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