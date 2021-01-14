"Челси" поздравил ван Гинкеля с возвращением на поле после 32-месячного отсутствия

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"Челси" поздравил ван Гинкеля с возвращением на поле после 32-месячного отсутствия

Лондонский "Челси" поздравил принадлежащего ему полузащитника Марко ван Гинкела, выступающего за ПСВ на правах аренды,с возвращением на поле после 32-месячного отсутствия.

Ван Гинкель сыграл три минуты в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов с АЗ (1:3). В предыдущий раз хавбек выходил на поле в мае 2018 года, а затем восстанавливался после травмы.

28-летний ван Гинкел перешел в "Челси" в 2013 году из "Витесса" за 9,4 миллиона евро. Сдавался в аренду "Милану", "Сток Сити" и дважды ПСВ.

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