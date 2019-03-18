"Челси" пожаловался в УЕФА на расистские оскорбления Хадсона-Одои во время матча с киевским "Динамо"

Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои подвергся расистским оскорблениям во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с киевским "Динамо" (5:0), сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, руководство английского подало жалобу в УЕФА на основании данного инцидента.

В ближайшее время УЕФА проведет расследования. Если обвинения подтвердятся, то "Динамо" грозит серьезное наказание.

В нынешнем сезоне 18-летний Хадсон-Одои провел за "Челси" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: "Челси" может уволить Сарри во время международного перерыва: названа причина. | http://soccernews.ru