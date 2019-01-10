Лондонский "Челси" пожалуется в ФИФА на "Баварию", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "синие" хотят наказать мюнхенский клуб за ведение переговоров с вингером Каллумом Хадсоном-Одои.

Поскольку "Челси" не давал разрешение на это, "Бавария" нарушила трансферные правила ФИФА.

Если англичане сумеют доказать вину немцев, то "Рекордмастер" могут наказать, в том числе запретом на регистрацию новичков.

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