"Челси" пожелал удачи Мозесу в "Спартаке"
"Челси" обратился к хавбеку Виктору Мозесу, который перебрался в "Спартак".
"Удачи в Москве, Виктор Мозес!" - говорится в заявлении "аристократов".
Напомним, что "Спартак" арендовал Мозеса до конца сезона с правом выкупа за 10 миллионов евро.
Мозес защищал цвета "Челси" с 2012 года. За это время он провел 128 игр, забил 18 голов и отдал 13 результативных передач.
Читайте также: "Спартак" объявил о переходе Виктора Мозеса. | http://soccernews.ru
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|10
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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