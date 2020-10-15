"Челси" пожелал удачи Мозесу в "Спартаке"

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"Челси" пожелал удачи Мозесу в "Спартаке"

"Челси" обратился к хавбеку Виктору Мозесу, который перебрался в "Спартак".

"Удачи в Москве, Виктор Мозес!" - говорится в заявлении "аристократов".

Напомним, что "Спартак" арендовал Мозеса до конца сезона с правом выкупа за 10 миллионов евро.

Мозес защищал цвета "Челси" с 2012 года. За это время он провел 128 игр, забил 18 голов и отдал 13 результативных передач.

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