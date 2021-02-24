"Челси" практически уверен, что подпишет Холанда летом

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"Челси" практически уверен, что подпишет Холанда летом

"Челси" проявляет интерес к нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

Как сообщает Eurosport, руководство "аристократов" практически уверено, что 20-летний норвежец летом продолжит карьеру в Лондоне.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Холанда 27 голов и 6 ассистов в 25 играх.

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