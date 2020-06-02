"Челси" предлагает ввести 9 замен в АПЛ

В лондонском "Челси" считают недостаточной мерой увеличение количества замен в матчах с трёх до пяти.

По информации The Telegraph, "синие" выдвинули идею разрешать в каждой игре менять по 9 футболистов.

Таким образом, уверены в "Челси", удастся снизить травматичность игроков, которые почти три месяца не участвовали в матчах из-за пандемии коронавируса.

Столичная команда по итогам 29 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

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