"Челси" предлагает за Рюдигера более 30 миллионов евро

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"Челси" предлагает за Рюдигера более 30 миллионов евро

"Челси" сделал предложение по защитнику "Ромы" Антонио Рюдигеру, сообщает GianlucaDiMarzio.com.

По информации ресурса, "синие" готовы заплатить за футболиста 33 миллиона евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов.

В минувшем сезоне Рюдигер провел 35 поединков и отметился тремя голевыми передачами.

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