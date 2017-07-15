"Челси" предлагал за Игуаина 100 миллионов евро

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"Челси" предлагал за Игуаина 100 миллионов евро

Лондонский "Челси" этим летом пытался купить форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, "синие" предложили за 29-летнего аргентинца сто миллионов евро, однако туринский клуб ответил отказом.

Напомним, что Игуаин выступает за "Ювентус" с лета 2016 года, сыграл 55 матчей и забил 32 гола. Его контракт с "бьянконери" рассчитан до лета 2021 года.

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