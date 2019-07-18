"Челси" предложил 18-летнему игроку почти шесть миллионов евро в год

"Челси" близок к продлению контракта с полузащитником Каллумом Хадсоном-Одои, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб предложил футболисту пятилетний контракт с зарплатой в 5,8 миллионов евро в год. С учетом бонусов зарплата может достичь 12 миллионов в год. Нынешний контракт хавбека с "Челси" истекает летом 2020 года. Интерес к нему проявляет "Бавария".

18-летний Хадсон-Одои является воспитанником "Челси". Всего за лондонский клуб он провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

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