"Челси" предложил 18-летнему игроку почти шесть миллионов евро в год
"Челси" близок к продлению контракта с полузащитником Каллумом Хадсоном-Одои, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, лондонский клуб предложил футболисту пятилетний контракт с зарплатой в 5,8 миллионов евро в год. С учетом бонусов зарплата может достичь 12 миллионов в год. Нынешний контракт хавбека с "Челси" истекает летом 2020 года. Интерес к нему проявляет "Бавария".
18-летний Хадсон-Одои является воспитанником "Челси". Всего за лондонский клуб он провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.
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|Манчестер Сити
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|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
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|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
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|Лестер Сити
|38
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|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
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|11
|Уотфорд
|38
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|Кристал Пэлас
|38
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|38
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|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|18
|Кардифф Сити
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|34
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|Фулхэм
|38
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|Хаддерсфилд Таун
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