"Челси" предложил 25 миллионов за форварда "Байера"

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"Челси" предложил 25 миллионов за форварда "Байера"Нападающий "Байера" Леон Бэйли близок к переходу в лондонский "Челси".

Как сообщает источник, футболист может перебраться в Англию во время летнего трансферного окна.

Кроме лондонцев футболистом интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Отмечается, что "Челси" уже предложил за переход игрока 25 миллионов евро, но получил отказ.

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