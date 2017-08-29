"Челси" предложил 28 миллионов евро за Баркли



"Челси" хочет купить полузащитника "Эвертона" Росса Баркли, сообщает Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб готов заплатить за футболиста 28 миллионов евро. Стоит отметить, что в данный момент хавбек восстанавливается после травмы и вернется в строй не раньше декабря.

"Эвертон" согласился провести переговоры с "Челси", так как контракт 23-летнего Баркли с клубом истекает через год. Также им интересуется "Тоттенхэм".

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