"Челси" предложил 28 миллионов евро за Баркли

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"Челси" предложил 28 миллионов евро за Баркли
"Челси" хочет купить полузащитника "Эвертона" Росса Баркли, сообщает Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб готов заплатить за футболиста 28 миллионов евро. Стоит отметить, что в данный момент хавбек восстанавливается после травмы и вернется в строй не раньше декабря.

"Эвертон" согласился провести переговоры с "Челси", так как контракт 23-летнего Баркли с клубом истекает через год. Также им интересуется "Тоттенхэм".

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