"Челси" предложил 35 миллионов евро за Тригероса

"Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Вильярреала" Мануэлю Тригеросу, сообщает El Gol Digital.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 35 миллионов евро. "Подводники" пока не дали ответа, но, наверняка, постараются сохранить игрока до лета.

В этом сезоне 26-летний Тригерос провел за "Вильярреал" 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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