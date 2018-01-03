"Челси" предложил 35 миллионов евро за Тригероса
"Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Вильярреала" Мануэлю Тригеросу, сообщает El Gol Digital.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 35 миллионов евро. "Подводники" пока не дали ответа, но, наверняка, постараются сохранить игрока до лета.
В этом сезоне 26-летний Тригерос провел за "Вильярреал" 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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|М
|О
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|Манчестер Сити
|18
|52
|2
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|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
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|Арсенал Лондон
|18
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|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
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|8
|Лестер Сити
|18
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|Уотфорд
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|10
|Эвертон
|17
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|18
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|18
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