"Челси" предложил Азару суперконтракт

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"Челси" предложил Азару суперконтракт

"Челси" подготовил новый контракт для бельгийского полузащитника Эдена Азара, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, лондонский клуб готов платить футболисту 17,6 миллионов евро в год. Таким образом "аристокаты" надеются удержать хавбека в составе.

Напомним, что 27-летним Азаром активно интересуется "Реал", который готов заплатить за него 190 миллионов евро.

Не пропустите: "Челси" определился со своей позицией по трансферу Азара в "Реал". | http://soccernews.ruм

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