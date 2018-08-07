"Челси" предложил Канте новый контракт

Лондонский "Челси" предложил полузащитнику Нголо Канте новый контракт, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "синие" готовы платить французу 17 миллионов евро в год, что полностью устраивает хавбека.

27-летний Канте выступает за "Челси" с 2016 года, сыграл 89 матчей и забил 3 гола.

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