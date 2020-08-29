"Челси" предложил "Милану" совершить обмен вратарями
Лондонский "Челси" заинтересован в голкипере "Милана" Джанлуиджи Доннарумме, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "синие" хотят воспользоваться тем, что "россонери" не могут договориться со своим воспитанником о продлении контракта, истекающего следующим летом.
"Челси" готов предложить за Доннарумму своего вратаря Кепу Аррисабалагу с доплатой.
В прошлом сезоне итальянец пропустил 45 голов в 39 матчах, а испанец - 58 мячей в 41 игре.
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