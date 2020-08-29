"Челси" предложил "Милану" совершить обмен вратарями

Лондонский "Челси" заинтересован в голкипере "Милана" Джанлуиджи Доннарумме, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "синие" хотят воспользоваться тем, что "россонери" не могут договориться со своим воспитанником о продлении контракта, истекающего следующим летом.

"Челси" готов предложить за Доннарумму своего вратаря Кепу Аррисабалагу с доплатой.

В прошлом сезоне итальянец пропустил 45 голов в 39 матчах, а испанец - 58 мячей в 41 игре.

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